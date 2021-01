L’Université du Futur Africain rebaptisé Abdoulaye Wade - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’Université du Futur Africain rebaptisé Abdoulaye Wade Publié le vendredi 1 janvier 2021 | Rewmi

© Autre presse par DR

Abdoulaye Wade, ex président de la République

Tweet

L’Université du Futur Africain (UFA) porte désormais le nom de Me Abdoulaye Wade. Le Chef de l’Etat Macky Sall en a décidé ainsi hier en signant un décret en ce sens lors du Conseil des ministres. L’UFA est situé à Sébikotane (environ 40 km à la sortie de la région de Dakar). C’était l’un des grands projets et l’une des plus grandes consécrations de la réflexion et de la vision du président Wade, tendant à favoriser le développement de l’Afrique par l’éducation. L’implantation de l’UFA à Sébikotane s’inscrit dans la perspective de l’Ecole normale William Ponty, établissement d’où sont sortis les instituteurs qui ont composé plus tard l’essentiel des cadres de l’Afrique indépendante. Le concept de l’UFA se propose de proposer un enseignement de qualité, par satellite, à travers des partenaires représentées par de grandes universités occidentales. En mettant sur pied un enseignement de 3ème cycle adapté aux besoins de l’Afrique, l’UFA est une université privée avec des frais de scolarisation vont coûter environ 4. 284 000 FCFA. Cette université qui aura un centre de recherche médicale et agroalimentaire et un centre consacré aux énergies renouvelables, va recruter à partir du niveau bac + 4. Ses pensionnaires seront formés sur deux ans et demi à trois ans, à partir de l’Anglais. Les principaux départements de l’UFA seront, entre autres, l’ingénierie chimique, l’agrobusiness, la science de la gestion, la science de la logistique, l’électronique et la robotique, l’Africain studies, l’administration publique. Le Grand amphithéâtre Hassan II, qui sera implanté au sein de l’UFA, sera doté d’une salle de conférence de 2400 étudiants, qui sera utilisée pour l’enseignement des langues (anglais, français, chinois, japonais, swahili, etc.) L’UFA va par ailleurs disposer d’une ferme agricole, d’un laboratoire d’analyse microbiologique.