Les plans de Karim Wade pour 2021 décortiqués dans son message de l'an Publié le vendredi 1 janvier 2021

© AFP par DR

Karim Wade, fils de l`ancien président Abdoulaye Wade

Dans son message de meilleurs vœux 2021 à la Nation, Karim Wade revient à l’objectif principal du PDS qui est la reconquête du pouvoir :



« En 2021, la priorité pour le PDS sera de renforcer son socle électoral, de renouveler démocratiquement ses instances et de bâtir un programme audacieux démontrant que nous sommes la seule alternative sérieuse et crédible à la politique désastreuse du régime. La nouvelle année marquera, j’en suis convaincu, une étape décisive dans la reconquête du pouvoir. »



« Je rappelle au Gouvernement que la démocratie exige le respect du calendrier électoral, un fichier électoral consensuel et l’exercice du droit de vote sans restriction et sans discrimination. » a-t-il dit avant d’exiger la restauration de l’état de droit :



« Dans la bataille pour la restauration de l’État de droit, le PDS doit être en première ligne. C’est dans l’union que nous ferons reculer Macky SALL et son clan pour que le Sénégal redevienne un modèle de démocratie et de respect des droits de l’homme en Afrique », conclut Karim Wade.