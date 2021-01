3e candidature : Comment Macky Sall a feinté l’épineuse question - adakar.com

© AFP par JOHN WESSELS

Le président sénégalais Macky Sall le 20 février 2020.

Le président Macky Sall prend l’épineuse question du troisième mandat avec des pincettes…Comme s’il avait peur de se brûler très tôt les ailes. Où même de créer le désordre dans son camp et dans la rue. Même s’il ne répond pas clairement sur une possible candidature en 2024, le président Macky scrute prudemment avec un œil, le fauteuil présidentiel de 2024. Tout ça pour ne pas ameuter ses adversaires.



Comme lors de son face à face de l’année dernière avec la presse après son discours à la nation du 31 décembre, le Président de la République Macky Sall récidive. Il esquive la question du troisième mandat. Le Président de la République Macky Sall refuse de se prononcer sur un « éventuel » troisième mandat. Il tient toujours à son fameux « Ni oui ni non ». Toutefois, ajoute le Chef de l’Etat, le moment venu, il se prononcera.



Autrement dit, lui seul sait quand est-ce que ce sera le moment. D’autant qu’il précise que tous ceux qui sont dans son camp n’ont pas le droit de parler du troisième mandat. Sauf qu’il oublie de préciser que ceux qui s’opposent publiquement à son troisième mandat dans son parti sont virés. Alors que ceux qui soutiennent publiquement qu’il peut être candidat à un troisième mandat, sont promus.



Le Président de la République Macky Sall ne fait qu’enfler la polémique sur un troisième mandat. Ce faisant, il donne l’impression de quelqu’un qui, le moment venu justement, va tenter un coup de force pour imposer sa troisième candidature à l’élection présidentielle en 2024. La preuve, pourquoi, sa propension dans son parti, à ne sanctionner que ceux qui disent publiquement qu’il ne peut prétendre à un troisième mandat, alors que ceux qui expriment le contraire, ne sont pas inquiétés ?



Même s’il réussit à faire taire tout le monde à l’intérieur de son parti, l’Alliance pour la République (APR), le Président de la République Macky Sall ne peut empêcher tous les Sénégalais de poser le débat sur le troisième mandat. Et, l’opposition ainsi que les activistes ont vraiment une bonne matière pour retourner le peuple contre lui, le Président de la République Macky Sall. Finalement, c’est contre lui-même que se retourne sa stratégie qui consiste à entretenir le flou sur un éventuel troisième mandat.