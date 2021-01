Covid-19: 224 nouvelles contaminations enregistrées, un record - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Covid-19: 224 nouvelles contaminations enregistrées, un record Publié le vendredi 1 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Tests positifs au coronavirus

Tweet

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé vendredi avoir enregistré un nombre record de 224 nouvelles infections au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, parmi lesquelles 136 cas dont on ignore l’origine de la contamination.



Sur 1718 tests virologiques réalisés, 224 se sont révélés positifs, dont 88 cas contacts suivis par les services de santé et 136 cas dits communautaires, a indiqué le directeur de la Prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.



Ce nombre record de contaminations prouve, s’il en était besoin, que la deuxième vague de la pandémie s’est installé à travers tout le Sénégal, avec des cas communautaires enregistrés presque partout au Sénégal.



Si Dakar, Thiès, Kaolack, Tivaouane et Touba demeurent les régions avec le plus de nouveaux cas communautaires, d’autres localités sont aussi touchées comme Coki, Matam, Diourbel, Mbacké Saint-Louis, Dahra, Fatick, Guinguinéo, Mbour.



Il y a aussi Podor, Tambacounda, Kaffrine, Nioro ou Ourossogui, a signalé le directeur de la Prévention, qui faisait le point quotidien sur l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal.



El Hadj Mamadou Ndiaye a indiqué qu’aucun décès n’avait été en revanche enregistré au cours des dernières 24 heures, ce qui constitue une consolation au regard du nombre record de décès enregistrés depuis une semaine en particulier ces deux derniers jours.



Le Sénégal comptabilise désormais 19364 cas positifs au COVID-19, dont 17375 patients guéris, 410 décédés et donc 1578 malades encore sous traitement.



BK