La zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur ce 1er janvier 2021 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique La zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur ce 1er janvier 2021 Publié le vendredi 1 janvier 2021 | RFI

© aDakar.com par SB

Rencontre sur les enjeux et implications de la zone de libre-échange africaine pour la CEDEAO

Jeudi 26 juillet 2018. Dakar. Une rencontre sur les enjeux et implications de la zone de libre-échange africaine pour la CEDEAO s`est tenue, en deux jours, à Dakar. Tweet

La zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) entre officiellement en vigueur ce 1er janvier 2021. Ratifié jusqu'à présent par 34 pays, le traité est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec 1,2 milliard de personnes potentiellement concernées. L'idée étant d'accroître le commerce intra-africain et d'y développer les richesses. La Zlecaf prévoit d'ici 15 ans au maximum la suppression de 90% des taxes douanières sur les biens et les services. Et, d'ici là, le chemin est encore long



C'est une date symbolique et qui restera gravée dans l'histoire de l'intégration africaine. Ce 1er janvier 2021, les 34 pays ayant déjà ratifié le traité instaurant la zone de libre-échange (Zlecaf), commencent à commercer selon de nouvelles règles.



En pratique rien, ne change dans l'immédiat. Car la Zlecaf est en cours de construction, et de nombreux points restent à négocier. Mais on connait au moins l'horizon : d'ici 15 ans au maximum, les pays devront avoir aboli entre 85 et 90% des tarifs douaniers sur les biens et les services qu'ils échangent.