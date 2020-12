À Compans, la police intercepte 16 motos volées prêtes à partir au Sénégal - adakar.com

À Compans, la police intercepte 16 motos volées prêtes à partir au Sénégal Publié le jeudi 31 decembre 2020 | actu.fr

© Ministère par DR

La police a intercepté 22 motos dont 16 signalées volées. Elle a arrêté 4 personnes qui les chargeaient dans un contener mercredi 30 décembre dans la zone d'activités de Compans.



Une moto volée, 22 de retrouvées. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, une moto Yamaha est volée à Orly, dans l’Essonne. Mercredi 30 la police la retrouve dans la zone d’activités de Compans au milieu d’une vingtaine d’autres véhicules.



Les agents ont pris sur le fait quatre personnes qui les chargeaient dans un contener. Selon la police, le chargement allait partir pour Dakar, au Sénégal.



La police a retrouvé les motos grâce à une information de la société Coyote qui a géolocalisé la Yamaha.



À Compans, ils cachaient les motos derrière des frigos dans un contener

En arrivant sur place, la police voit d’abord des personnes qui entrent et sortent d’un contener en portant des chaises, gazinières et réfrigérateurs. En réalité, ces objets usagés leur servaient à cacher les motos en cas de contrôle à la douane.



Au bout d’un moment, une camionnette arrive pour rejoindre le contener. Elle est conduite par une personne qui semble être le chef de l’organisation, âgée de 43 ans. Le chauffeur aperçoit la police et essaye de prendre la fuite, mais est interpellé.



La police trouve trois motos dans la camionnette, signalées volées. Elle inspecte ensuite le contener. C’est à ce moment qu’elle découvre 19 autres motos. En tout, 16 d’entre elles étaient signalées volées.



Les vols se sont produits dans le Val d’Oise, le Val de Marne, en Seine-Saint-Denis, à Paris et dans l’Essonne, entre novembre et décembre 2020.



Les propriétaires ont été avisés. Les quatre personnes arrêtées ont été présentées à un juge jeudi 31 décembre.