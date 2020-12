Macky Sall honore Abdoulaye Wade, Pierre Ndiaye et Seyda Mariama Niasse - adakar.com

Politique
Macky Sall honore Abdoulaye Wade, Pierre Ndiaye et Seyda Mariama Niasse
Publié le jeudi 31 decembre 2020

© AFP par Seyllou

Abdoulaye Wade et Macky Sall lors de leur rencontre au Palais de la République à Dakar le 12 octobre 2019.

L’Université du Futur Africain (UFA) porte désormais le nom d’Abdoulaye Wade, a annoncé le président de la République mercredi en conseil des ministres, a appris senego.

Le chef de l’Etat a informé le Conseil avoir signé des décrets portant dénomination des infrastructures publiques dont l’Université du Futur Africain (UFA) qui va porter le nom de Abdoulaye Wade, selon le communiqué du Conseil des ministres.

L’École nationale de la Statistique et de l’Analyse économique (ENSAE) a pour parrain Pierre Ndiaye, du nom du Secrétaire général du ministère de l’Economie, décédé récemment.

Le Daara moderne public de Taïba Niassène porte désormais le nom de Seyda Mariama Ibrahima Niasse, la fille d’El Hadj Ibrahima Niasse, décédée récemment.

Lors du Conseil des ministres, le chef de l’Etat a souligné que Pierre Ndiaye, “a fortement contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, avec une compétence remarquable et un engagement républicain modèle”.

Quant à Seyda Mariama Ibrahima Niasse, elle fut “une éducatrice exceptionnelle, qui a participé, de façon exemplaire, au développement et au rayonnement du système éducatif national à travers ses établissements scolaires réputés par la qualité de leurs enseignements et encadrement”, a dit Macky Sall.