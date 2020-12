Macky Sall pour une autre conférence sociale innovante et inclusive en 2021 - adakar.com

Macky Sall pour une autre conférence sociale innovante et inclusive en 2021 Publié le jeudi 31 decembre 2020

© Autre presse par DR

Le président sénégalais Macky Sall

Le président Macky Sall a recommandé mercredi que la troisième édition de la Conférence sociale prévue courant 2021 soit organisée suivant un format innovant et inclusif.



Le chef de l’Etat a demandé au ministre du Travail, de préparer la tenue, en 2021, de la troisième édition de la Conférence sociale, selon un format innovant et inclusif, rapporte notamment le communiqué du Conseil des ministres tenu le même jour au Palais de la République.



Insistant sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, Macky Sall a rappelé l’importance qu’il accorde à la stabilité sociale et à la relance du secteur du tourisme.



Il a, à cet effet, demandé au ministre du Travail, en relation avec son collègue en charge du Tourisme et les partenaires sociaux, à consolider le dialogue permanent entre toutes les parties prenantes afin de protéger les droits des travailleurs du secteur de l’hôtelier durant cette période difficile, liée à la pandémie de la Covid-19.



Le président Sall a ainsi engagé le gouvernement à initier la conclusion d’un ‘’Pacte de stabilité sociale’’ dans le secteur du Tourisme, secteur qui doit jouer un rôle majeur dans la relance économique.