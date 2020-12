Football: L’ancien international sénégalais Mbaye Lèye nommé entraîneur du Standard de Liège, en Belgique - adakar.com

News Sport Article Sport Football: L’ancien international sénégalais Mbaye Lèye nommé entraîneur du Standard de Liège, en Belgique Publié le mercredi 30 decembre 2020 | aDakar.com

Mbaye Lèye, nouvel entraîneur du Standard de Liège

Le sénégalais Mbaye Lèye devient le nouvel entraîneur du Standard de Liège.

L’ancien joueur du club aujourd’hui âgé de 38 ans va conduire l’équipe première après avoir été entraîneur adjoint.



Mbaye lèye sera sur le banc du Standard de Liège jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.



Le club belge a, dans un communiqué, confirmé la nomination du Sénégalais.



Le Standard de Liège et notre ancien joueur et coach adjoint MBAYE LEYE ont trouvé un accord : le Sénégalais de 38 ans devient l’entraîneur principal de notre équipe 1ère jusqu’à la fin de cette saison 2020-2021.



Il sera assisté par Patrick ASSELMAN, notre ancien joueur et actuel analyste vidéo, qui cumulera cette fonction avec celle d’entraîneur adjoint.



Le reste du staff sportif demeure inchangé : Eric DEFLANDRE (entraîneur adjoint), Jan VAN STEENBERGHE (entraîneur des gardiens), Renaat PHILIPPAERTS (entraîneur physique), Kevin MINY (préparateur physique) et Stan VAN DEN BUIJS (scout).



Le club souhaite un bon retour à Mbaye LEYE ainsi que le meilleur dans ses nouvelles fonctions, indique le communiqué.





Makhtar C.