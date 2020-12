Sénégal: avec #biirhopital, les étudiants en médecine protestent contre leurs conditions de travail - adakar.com

L`entrée de l`hôpital universitaire de Fann à Dakar où les deux premiers patients touchés par le coronavirus au Sénégal ont été admis.

Au Sénégal, les étudiants en médecine font part de leur frustration via le hashtag #biirhopital qui signifie « dans l’hôpital » en wolof. L'objectif est de témoigner des difficultés que les étudiants en médecine rencontrent quotidiennement à l’hôpital public et dénoncer les conditions précaires des stagiaires. Tout est parti du cas d’un étudiant tombé gravement malade et qui n’a pas les moyens de se soigner, malgré l’appel aux dons sur les réseaux sociaux.





Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Dans la cafétéria de la faculté de médecine de Dakar, Ahmed Thiam discute avec d’autres étudiants de leur camarade surnommé S.O.D - les initiales de son nom - qui n’a pas les moyens de payer les 280 millions de francs CFA nécessaires à sa greffe de moelle osseuse : « Ce qui nous a tous révoltés, c’est qu’il a déjà fait huit ans d’études, il a déjà soigné des patients, il a déjà sauvé des vies. L’État du Sénégal devrait prendre en charge ce cas pour qu’on puisse l’évacuer en France ». Le phénomène n’est pas nouveau. Chaque année, des étudiants en médecine ont du mal à payer leurs frais de santé.