Covid-19 - Macky Sall appelle les populations à la vigilance et à la responsabilité - adakar.com

Le président de la République Macky Sall a procédé, mardi, en compagnie du ministre de la Santé et de l’Action sociale, à l’inauguration du nouveau service du Centre hospitalier universitaire de Fann dédié aux maladies infectieuses et tropicales.



Le nouvel établissement a été baptisé du nom du professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de Fann, en première ligne dans la riposte contre le Covid-19.



Le chef de l’État a mis à profit cette tribune pour rappeler le besoin d’observer les gestes barrières afin de se prémunir contre la maladie à Covid-19.



"A tous ceux qui continuent d’ignorer les gestes barrières, de négliger le port correct du masque, de ne pas observer la distanciation physique, et pire, de nier l’existence même de la COVID-19, je veux dire ceci : vous-vous mettez en danger, et vous mettez les autres en danger. Pensez aux morts et à leurs familles endeuillées, pensez aux malades et à leur souffrance, pensez aux guéris qui gardent encore dans leur chair les séquelles de cette terrible maladie", a indiqué le chef de l’État dans son allocution.



Le président Macky Sall a invité les populations à plus de responsabilité et à une vigilance plus accrue."Je renouvelle mon appel à la vigilance et à la responsabilité de tous, pour le respect strict des gestes barrières, le port correct du masque, le lavage fréquent des mains, la distanciation physique et la restriction des déplacements et rassemblements non-essentiels", a martelé le chef de l’État.



Le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann de Dakar est construit sur une superficie de 1,75 Ha et financé en majorité par l’État du Sénégal. La structure médicale dispose d’une capacité d’hospitalisation de 70 lits dont 13 sont constitués de suites.

Le nouveau service dispose également d’un service de réanimation et de deux chambres à pression négative.



Le bâtiment dispose également de 3 laboratoires, d’une unité de vaccination, d’un centre de formation, d’une salle polyvalente de 330 places, d’un espace d’archivage, d’une salle de sport, des salles de travail, et de plusieurs autres commodités.



Makhtar C.