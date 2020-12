Vaccin Covid : Grave révélation de ‘’Noo lank’’ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Vaccin Covid : Grave révélation de ‘’Noo lank’’ Publié le mercredi 30 decembre 2020 | Rewmi

© Autre presse par DR

Vaccin coronavirus

Tweet

Le Collectif ’Noo Lank’’ a révélé qu’en vue de la modification de la loi sur l’état d’urgence, le Président Macky Sall a décidé de se donner les moyens d’imposer, en changeant les dispositions de la loi 69-9 sur l’état d’urgence pour prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles pour l’exécution de son plan d’urgence sanitaire, incluant la vaccination de tous les Sénégalais.



Noo Lank avertit solennellement sur le projet du gouvernement de faire vacciner tous les Sénégalais à partir de la fin du mois de mars 2021.



‘’Les articles 24 et 25 proposés 9 visent à avoir les pouvoirs de l’imposer avec force’’, a signalé Guy Marius et Cie.



‘’Cet empressement n’est pas conforme aux risques présentés par le vaccin, rejeté par d’éminents prix Nobel de médecine et des scientifiques de rang mondial parce que les compagnies pharmaceutiques qui les fournissent n’offrent ni les garanties nécessaires, ni les informations transparentes requises sur ses risques (…)’’, a estimé le collectif.



Selon ‘’Noo Lank’’, ‘’malgré cela, c’est l’agenda international dicté par l’Oms et les compagnies pharmaceutiques qui guident nos autorités publiques et non la situation sanitaire spécifique du Sénégal, marquée par une résilience immunitaire des populations face à cette épidémie’’.



‘’C’est précisément la volonté d’imposer aux citoyens Sénégalais la vaccination qui explique l’introduction de deux nouveaux articles dans la loi 69-9 sur l’état d’urgence et de siège’’, a fait valoir Amadou Guèye et Cie. Ils ont ajouté qu’en état actuel, le Président de la République et ses ministres ne disposent pas de ce pouvoir. Mais les nouveaux articles 24 et 25 lui donneront ce pouvoir qu’il pourra déléguer.



Commentaires