Macky Sall prévient les Sénégalais qui pensent que le coronavirus n'existe pas

Macky Sall parle Covid-19, encore une fois. A l’heure où l’on parle de seconde vague de covid-19 au Sénégal, certains concitoyens ne respectent nullement les mesures sanitaires. D’autres, nient tout simplement l’existence de la maladie. Le chef de l’Etat s’est adressé à eux ce mardi, lors de l’inauguration du nouveau Service des maladies infectieuses et tropicales de Famm (SMIT), qui porte désormais le nom du Professeur Poussa Seydi.



«Je voudrais solennellement renouveler mon appel à la population sénégalaise. Un appel à la vigilance, à la responsabilité et au respect des règles de prévention contre ce fléau mondial. Ces règles ne sont pas prescrites du bien vouloir des pouvoirs publics, mais sur la base de recommandations médicales venant d’experts les plus qualifiés dont les avis font autorité en la matière.



A tous ceux qui continuent d’ignorer les gestes barrières, de négliger le port correct du masque de ne pas observer la distanciation physique et pire, de nier l’existence même de la covid-19, je veux dire ceci : vous vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger. Pensez aux morts et à leurs familles endeuillées (…)



A ceux qui pensent que la maladie n’est qu’une pure fiction, je leur dis : ‘‘pensez aux malades et à leurs souffrances. Pensez au guéris qui gardent, encore dans leur chair les séquelles de cette terrible maladie’’. Au front de la lutte, notre corps médical fait de son mieux. mais il ne peut à lui seul gagner le combat comme le montre la hausse des cas positifs ces derniers temps, des cas graves et des décès. Nous devons redoubler de vigilance.»