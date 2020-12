(COVID-19) Afrique : le nombre de cas confirmés de COVID-19 approche des 2,68 millions (CDC Afrique) - adakar.com

Afrique (COVID-19) Afrique : le nombre de cas confirmés de COVID-19 approche des 2,68 millions (CDC Afrique) Publié le mercredi 30 decembre 2020 | Xinhua

Coronavirus au Sénégal : Les cas graves en réanimation explosent

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain est monté mardi à 2.677.672 pour un bilan de 63.344 décès, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



Le CDC Afrique a déclaré dans un communiqué que 2.239.023 personnes qui avaient contracté le COVID-19 s'étaient rétablies à ce jour.



Les pays les plus gravement touchés du continent en nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte, la Tunisie et l'Ethiopie.



La région d'Afrique australe est la plus touchée par le COVID-19 à la fois en nombre de cas positifs et en nombre de décès, suivie par l'Afrique du Nord.



L'Afrique du Sud est à ce jour le pays comptant le plus de cas de COVID-19 avec 1.011.871 cas confirmés.



Le Maroc est le deuxième pays le plus touché avec 433.029 cas confirmés, suivi par l'Egypte avec 133.900 cas et la Tunisie avec 133.204 cas, selon les chiffres du CDC Afrique.