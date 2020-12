Hommage unanime de la classe politique après la disparition du maire de Dalifort Idrissa Diallo - adakar.com

Hommage unanime de la classe politique après la disparition du maire de Dalifort Idrissa Diallo Publié le mardi 29 decembre 2020

L'ancien maire de Dakar Khalifa Sall perd un de ses lieutenants les plus fidèles. Le maire de Dalifort, dans la banlieue dakaroise, est décédé, lundi, des suites du Covid-19.



L'annonce de son décès a suscité une vague de réactions provenant de toute la classe politique.



Celui qui a défendu bec et ongles Khalifa Sall pendant la procédure judiciaire relative à la caisse d'avance, qui a porté sa candidature à la présidentielle de 2019, a tiré sa révérence plongeant ses proches et alliés politiques dans la consternation.



Dans un communiqué, l'ancien maire de Dakar, patron de “Taxawu Dakar“ salue la droiture et la dignité d'Idrissa Diallo.



"Consterné, je m'incline pieusement devant la mémoire de mon frère et camarade Idrissa DIALLO, Maire de la Commune de Dalifort, rappelé à Allah ce lundi.

Notre pays perd un de ses dignes fils, un homme remarquable de dignité, de droiture et exemplaire dans son engagement patriotique. La Commune de Dalifort perd un infatigable serviteur et un Maire attentif aux préoccupations de ses concitoyens", a écrit Khalifa Sall.



L'ancien responsable socialiste a exprimé des prières pour le repos de l'âme d'un homme dont il n'a pas manqué de louer les qualités. Il a par ailleurs adressé des émues à la famille biologique du défunt maire de Dalifort.



"Homme de valeurs autant que de convictions, fidèle aux principes, Idrissa DIALLO a mené de front avant même d'entrer en politique tous les combats pour la justice, la liberté, la démocratie et le progrès humain. En ces moments de grande tristesse, mes pensées émues vont naturellement à sa famille, particulièrement à son épouse et à ses deux enfants à qui je présente mes sincères condoléances", a écrit l'ancien maire de Dakar



Macky Sall rend hommage à un homme politique engagé



De son côté, le président de la République a également salué la mémoire d'Idrissa Diallo, "un homme politique engagé".



"J’ai appris avec tristesse le décès de Idrissa Diallo, Maire de la commune de Dalifort. Je rends hommage à un homme politique engagé et présente mes condoléances émues à sa famille. Que son âme repose en paix", a écrit Macky Sall sur Twitter.



Idrissa Diallo fut un membre influent du comité d’initiative pour l’érection du mémorial du Bateau “Le Joola“. Pour rappel, lors du naufrage du navire reliant Ziguinchor à Dakar, le 26 septembre 2002, il avait perdu ses trois enfants.



