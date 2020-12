Disparition du Gal Mamadou Niang: Macky Sall “salue avec respect la mémoire d’un brave soldat qui a servi l’Etat jusqu’au dernier souffle“ - adakar.com

Publié le mardi 29 decembre 2020 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le général Mamadou Niang, Président de la commission cellulaire du Dialogue national

Le président de la République, Macky Sall, a rendu un vibrant hommage au Gal Mamadou Niang, ancien président de l'Observatoire national des élections (ONEL) et ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal, décédé, lundi à l'âge de 88 ans. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le président Macky Sall a salué la mémoire d'un infatigable serviteur de l'État.



"Je suis très peiné d'apprendre le décès ce jour, du général Mamadou Niang,ancien Ministre de l’intérieur et Président de la commission cellulaire du dialogue politique. Je salue avec respect la mémoire de ce brave soldat qui a servi l’Etat jusqu’au dernier souffle. Paix à son âme", a écrit Macky Sall.

Le Général Mamadou Niang assurait jusqu'à son décès la présidence du dialogue politique lancé par Macky Sall après sa réélection en 2019. Le Général Niang est titulaire de plusieurs décorations nationales et étrangères.



Makhtar C.