Inondation au Sénégal / La grande offensive de l'État du Sénégal pour résoudre la question. Publié le mardi 29 decembre 2020

Inondations dans plusieurs quartiers de Dakar après la première forte pluie dans la capitale

Dakar, le 22 août 2019 - La première forte pluie enregistrée à Dakar, ce jeudi 22 août 2019, a causé des situations d`inondations dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Tweet

Dans le cadre de la journée de réflexion initiée par le CREJEA qui a pour thème gestion des inondations : rôles, responsabilités et perspectives des acteurs, Madické Cissé, chef de projet au ministère de l’Eau et de l’Assainissement, a dévoilé la grande offensive de l’État du Sénégal dans sa lutte contre les inondations. Face à la presse, il a dévoilé la stratégie mise en place depuis 2019.



« Pour le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, nous allons faire une cartographie nationale dont six zones pilotes que nous allons appeler des zones vulnérables, qui seront recensées y compris le grand Dakar qui va polariser les régions de Dakar, Thiès et Diourbel. Nous allons initier une communication institutionnelle et une communication de masse pour permettre à toutes les couches d’être informées des parties inhabitables encore moins à ne pas vendre, les zones inondables », fait-il savoir.