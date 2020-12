Nécrologie et politique à la Une de la presse sénégalaise - adakar.com

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA sont revenus sur le rappel à Dieu du Général Mamadou Niang, ancien ministre de l’Intérieur et Idrissa Diallo, maire de Dalifort en passant par l’actualité politique.



« Fin de mission » titre Le Quotidien pour évoquer la disparition du Général Mamadou Niang. Le journal nous indique « qu’il laisse derrière lui, le dialogue politique qu’il présidait ».



L’AS s’interroge sur « ces inquiétantes morts en cascade de VIP » au Sénégal illustrant sa Une par les photos du Général Mamadou Niang et de Idrissa Diallo maire de Dalifort.



Vox Populi parle d’un +lundi noir+ pour le Sénégal qui perd le Général Mamadou Niang et Idrissa Diallo.



L’Observateur abonde dans le même sens et parle de « lundi noir pour la Nation » avec le rappel à Dieu du Général Mamadou Niang et du maire de Dalifort Idrissa Diallo. Le journal a recueilli « les témoignages consternés des proches collaborateurs des deux personnes ».



Walf Quotidien estime qu’avec le décès de Idrissa Diallo, maire de Dalifort-Foirail et pilier de la coalition politique « Taxawu Dakar », c’est « Khalifa Sall qui perd un lieutenant ».



Le Soleil de son côté, s’est appesanti sur le décès du Général Mamadou Niang. Le quotidien national estime qu’avec sa disparition, « le Sénégal perd son soldat du consensus ».



La politique occupe aussi une bonne place dans la presse de ce mardi avec Sud Quotidien qui consacre sa Une à la crise qui mine certains partis politiques sénégalais. « Rewmi (Le Pays, parti de la mouvance présidentielle) prend sa dose » indique le journal comme pour dire que ce parti revenu dans la mouvance présidentielle est « sur les traces du PS (Parti Socialiste et de l’Afp (Alliances des Forces et Progrès).



Dans Walf Quotidien, Thierno Alassane Sall, ancien ministre des Transports Aériens et opposant s’en prend au régime en place. Revenu d’une tournée de huit jours à l’intérieur du pays, il soutient que « le pays est entre les mains d’une petite mafia qui se partage tout ».



EnQuête revient sur le projet de loi visant à supprimer certaines villes dont Dakar et parle de « constat d’échec ». Le journal indique que le projet de loi a été examiné lundi par plusieurs commissions de l’Assemblée nationale.



Dans le journal Vox Populi, le ministre de l’Aménagement du Territoire Oumar Guèye soutient que « la ville n’a plus, aujourd’hui, sa raison d’être ».



A la place ajoute EnQuête, « l’Etat prévoit dix métropoles pour désengorger Dakar » selon les terme de la nouvelle réforme ajoute le journal.



CD/APA