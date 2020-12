Etats-Unis: Le Sénégal assigné en justice - adakar.com

Le Sénégal risque la condamnation aux Etats Unis. Selon l’Obs qui cite Inner City Press, un média spécialisé dans la couverture des affaires judiciaires, la mission sénégalaise auprès des Nations Unies et son ancien ambassadeur, Fodé Seck, sont poursuivis par l’architecte Pape Diédhiou, neveu de l’architecte Pierre Goudiaby Atepa, qui a introduit une plainte auprès des tribunaux américains depuis le 23 juillet 2020, pour un préjudice estimé à plus d’un million de dollars américain, soit environ 600 millions de francs CFA. L’affaire porte sur la construction de la “Maison Sénégal” à New-York



Pape Diédhiou, qui a immigré du Sénégal aux États-Unis il y a 30 ans, a ainsi intenté un procès de 2,4 millions de dollars après avoir tenté pendant des années de recouvrer les sommes dues, affirme-t-il. Plainte déposée la semaine dernière devant le tribunal fédéral de New York.



M. Diedhiou a représenté le Sénégal dans ce projet à partir de 2007, alors que le pays s’apprêtait à acquérir la propriété du 235 East 44th Street. Il a été nommé par Paul Badji, le représentant permanent du Sénégal auprès des Nations unies, conformément à un accord qu’il a déposé devant le tribunal.



Dans sa plainte, M. Diedhiou a déclaré que son travail sur le projet entre 2008 et 2014 comprenait la conception intérieure et les services d’architecture, en plus de la gestion des approbations, du paiement des impôts et d’autres questions financières. Au fil des ans, il affirme avoir payé au total près de 130 000 dollars de dépenses de sa poche pour des éléments tels que l’assurance, les frais juridiques et les voyages d’affaires pour rencontrer des fonctionnaires sénégalais dans la capitale Dakar et à Paris.



…Complainte de Diédhiou



Bien que Diedhiou admette n’avoir jamais eu de contrat écrit, il note qu’il a fourni ses services à certains des plus hauts fonctionnaires du pays. Parmi eux, l’ancien président du Sénégal Abdoulaye Wade et son épouse Viviane, ainsi qu’un conseiller spécial du président et trois anciens ministres.



J.R. Skrabanek, un associé de Thompson & Skrabanek qui représente Diedhiou dans le procès, a fait valoir qu’une obligation légale avait été établie au cours de multiples réunions et années de travail de l’architecte.



Les représentants du Sénégal au plus haut niveau ont “à plusieurs reprises” dit à Diedhiou qu’il serait payé, a déclaré Skrabanek. “Il demande à être payé depuis longtemps et ils l’ont juste repoussé pour toujours”, a-t-il dit.



Les responsables sénégalais aux États-Unis n’ont pas fait de commentaires à ces différentes allégations.



La tour de Manhattan de 19 étages, située à quelques pâtés de maisons des Nations unies et achevée en 2016, a été conçue comme une plaque tournante pour les efforts diplomatiques du Sénégal à New York.



La moitié du bâtiment, surnommé “Maison du Sénégal”, devait servir à accueillir des dignitaires étrangers dans des installations comprenant des bureaux, des divertissements et des espaces d’auditorium. Le pays allait également louer environ la moitié du bâtiment comme espace de bureau, gagnant de l’argent grâce à cela et comme lieu d’événements, a rappelé M. Diedhiou par l’intermédiaire de son avocat.