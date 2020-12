Mairie de Kaolack : le budget baisse de plus de 200 millions, le Covid-19 indexé. - adakar.com

Publié le mardi 29 decembre 2020

Mairie de Kaolack : le budget baisse de plus de 200 millions, le Covid-19 indexé.

Le budget 2021 de la municipalité de Kaolack a été voté ce lundi dans la salle des délibérations de ladite institution. Il a été arrêté à la somme de 3 milliards 496 millions 409 milles 595 FCfa. Un équilibre en recettes et dépenses, selon le conseil municipal.



Le budget de la commune de Kaolack a connu cette année une légère baisse liée à la conjoncture de la pandémie Covid-19. Par rapport à celui de l’exercice de 2020 qui était de 3 milliards 629 millions 840.815 francs, un gap de plus de 200 millions a été noté. Le maire Mariama Sarr s’est réjouie du vote qui permettra de résoudre des problèmes cruciaux comme l’assainissement, la voirie, la santé, la culture et l’éducation entre autres.



Le maire a salué la démarche participative qui a permis l’implication de l’ensemble des segments, représentants des populations, techniciens des services déconcentrés, et délégués de quartiers. » Pendant deux mois au moins, des commissions se sont réunies, ce qui a permis, dans un élan participatif, d’exprimer ces besoins », informe Mariama Sarr.