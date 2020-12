Décès d’Idrissa Diallo : Témoignage aux larmes de Guy Marius Sagna, « si aujourd’hui je suis avec ma famille c’est grâce à… » - adakar.com

Décès d'Idrissa Diallo : Témoignage aux larmes de Guy Marius Sagna, « si aujourd'hui je suis avec ma famille c'est grâce à… »
Publié le mardi 29 decembre 2020

© Autre presse par DR

Guy Marius Sagna

Je viens d’apprendre le sommeil d’un des piliers du khalifisme: IDRISSA DIALLO !



Même celles et ceux qui ne partageaient pas ses points de vue lui reconnaissaient plusieurs qualités. Parmi celles-ci, la plus importante de mon point de vue: la DIGNITÉ !



Dignité devant l’immensité de la douleur du parent qui a perdu sa famille dans le naufrage du Joola.



Dignité devant l’adversité d’un complot politoco-judiciaire contre Khalifa Sall et ses camarades.



Dignité face aux propositions, aux invitations, aux tentations à quitter le navire khalifiste.



Tu as tenu bon cher Idrissa!

Merci pour la leçon.



Nous présentons nos condoléances à sa famille, aux habitants de la commune de Dalifor.



Au président Khalifa Ababacar Sall, à Barthélémy Dias et à tous les khalifistes, nous partageons ce soir votre naufrage.



Si cette année je peux passer cette fin d’année avec ma famille c’est grâce à des milliers de personnes qui se sont mobilisées. Parmi celles-ci : Idrissa Diallo.



Que ton âme repose en paix Idrissa.

Que le paradis soit ta dernière demeure.

Amin!



Guy marius

