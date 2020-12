Sénégal : à Dakar, Kourtrajmé veut former la prochaine génération du cinéma africain - adakar.com

Un appel à candidatures pour scénaristes et réalisateurs en herbe a été lancé le 14 décembre sur le site de l’école de cinéma dakaroise dirigée par le réalisateur franco-malien Toumani Sangaré. Interview.



Il y a trois ans, le réalisateur césarisé des Misérables, Ladj Ly, lançait dans la ville française de Clichy-Montfermeil la première école « Kourtrajmé » – du nom de l’association et collectif d’artistes œuvrant dans l’audiovisuel depuis 1995 dont il est l’un des membres fondateurs.



L’idée : former une quarantaine de personnes, de tous horizons, aux métiers de scénariste, de réalisateur et, depuis peu, de comédien. En septembre 2020, naît à Marseille une deuxième structure cette fois consacrée à la formation des techniciens de l’audiovisuel (son, régie, maquillage, costumes, etc.).