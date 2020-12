Rewmi: Dethié Fall décline sa nomination au poste de Secrétaire national en charge de l’Industrialisation - adakar.com

Rewmi: Dethié Fall décline sa nomination au poste de Secrétaire national en charge de l'Industrialisation Publié le lundi 28 decembre 2020

Entre le président du Parti Rewmi Idrissa Seck et l'ancien vice-président Déthié Fall, le fossé semble se creuser davantage.



Destitué de sa position de vice-président après une sortie contre le gouvernement lors du passage du ministre de l'Agriculture à l'Assemblée nationale alors que le parti Rewmi a scellé une alliance avec Macky Sall et effectué son entrée dans le gouvernement, Déthié Fall était resté député à l'Assemblée national et simple militant dans la formation politique.



Ce week-end, le président du parti Idrissa Seck, par ailleurs, président du Conseil économique social et environnemental (CESE) a effectué des réaménagements et a nommé l'ancien numéro 2 au poste de Secrétaire national en charge de l'Industrialisation. Dans un communiqué, Déthié Fall a remercié Idrissa Seck pour cette nomination. Cependant, il a décliné l'offre.



"Après ma destitution du poste de vice-président de Rewmi suite à ma dernière sortie à l’Assemblée nationale, lors du passage du ministre de l’Agriculture, j’ ai pris connaissance ce jour de ma nomination de Secrétaire national chargé du développement industriel. Je remercie le Président Idrissa Seck et décline en même temps ce poste", a écrit Déthié Fall dans un communiqué.



Sur la nouvelle direction qu'il entend donner à son engagement politique, Déthié Fall promet s'en ouvrir dans les semaines à venir aux Sénégalais.



"Je vous donne rendez-vous très prochainement pour mon engagement politique exclusivement orienté au service du peuple sénégalais".