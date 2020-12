Suppression ville de Dakar: L’Imam Ratib de la Grande Mosquée met en garde Macky et son régime - adakar.com

News Société Article Société Suppression ville de Dakar: L’Imam Ratib de la Grande Mosquée met en garde Macky et son régime Publié le lundi 28 decembre 2020 | senego.com

© Autre presse par DR

Hôtel de ville de Dakar

Les Lébous de Dakar ne veulent pas du projet de suppression de la ville de Dakar. Et c’est l’imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar qui crache dans la soupe de Macky et son régime.



Tout appartient aux Lébous…



Selon Serigne Alioune Moussa Samb, Imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar, l’État n’a rien à Dakar. Tout appartient aux Lébous. “Qu’on ne nous pousse pas à la révolte. Nous ferons face à toute forme d’agression”, prévient-il sur Vox Populi.



Des papiers clairs…



Très en verve, l’imam Ratib de la Grande Mosquée ne mâche pas ses mots. Pour lui, ceux qui nous gouvernent doivent savoir que le Cap-Vert ne leur appartient pas et ne leur appartiendra jamais. Ils ont des papiers clairs. Il est temps qu’on les respecte.

