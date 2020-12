Du nouveau dans l’affaire du bébé jeté dans un bassin de rétention - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Du nouveau dans l’affaire du bébé jeté dans un bassin de rétention Publié le lundi 28 decembre 2020 | Rewmi

© Autre presse par DR

Awa Thiam accouche d’un bébé hors mariage, le tue et le jette à la poubelle

Tweet

Du nouveau dans l’affaire du bébé jeté aux abords du bassin de rétention de Nietty Mbar de Djidah Thiaroye Kaw. La mise en cause, Penda D, 23 ans, et sa mère complice, ont été déférés au parquet. Elle avait balancé sa mère qui, selon ses propos, l’a obligée à tuer l’enfant au motif que son papa les tuerait tous les deux s’il venait à apprendre qu’elle portait un enfant hors mariage. Elles sont poursuivies respectivement pour infanticide et complicité présumé d’infanticide, rapporte Les Echos.