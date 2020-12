L’Artp demande aux opérateurs de baisser les prix d’internet - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC L’Artp demande aux opérateurs de baisser les prix d’internet Publié le dimanche 27 decembre 2020 | xibaaru.sn

© Autre presse par DR

Le nombre d`abonnés à Internet au Sénégal a connu une hausse, selon l`Artp

Tweet

Le directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp), Abdoul Ly, a officiellement lancé avant-hier, jeudi 24 décembre, la stratégie 2021-2023 d’amélioration continue de la couverture et de la qualité des services de communication électronique au Sénégal. Il a profité de cette occasion pour demander aux opérateurs de téléphonie de revoir les prix de vente du débit de connexion.



« Je me plairais à demander solennellement à l’ensemble des opérateurs de répondre à la demande du président de République de réduire de façon conséquente le coût d’internet, parce que nous sommes dans une période de confinement et internet est aussi vital à notre survie que notre Thiébou djeune national », a lancé le Dg de l’ARTP.



Selon lui, l’Artp a des éléments qui lui permettent d’évaluer l’ensemble des offres des opérateurs. « En tout cas nous militons pour cela. Je pense que notre demande n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Je pense qu’elle sera suivie d’effets pour le bien-être des populations sénégalaises », indique-t-il.



De leur côté, les associations de consommateurs qui prenaient part à cette rencontre ont exigé de la démocratie dans la couverture des réseaux téléphoniques et d’internet. « La démocratie ne se limite pas seulement à la politique, et la vraie démocratie, c’est que le Sénégalais vivant à Dakar et celui de Fongolembi soient au même niveau en ce qui concerne l’accès sur le réseau de télécommunication », a plaidé Imam Youssoupha Sarr, président des associations de consommateurs du Sénégal.