Bilan covid-19 de ce dimanche: 86 nouveaux cas, 1 décès et 32 en réa - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Bilan covid-19 de ce dimanche: 86 nouveaux cas, 1 décès et 32 en réa Publié le dimanche 27 decembre 2020 | senegal7.com

© Autre presse par DR

Coronavirus au Sénégal : Les cas graves en réanimation explosent

Tweet

La deuxième phase de la covid-19 évolue toujours au Sénégal. Ce dimanche, le ministre de la Santé a fait le bilan de la veille.



«Sur 1200 tests réalisés, 86 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 7,17 %. Il s’agit de 36 contacts suivis et 50 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit : Kaolack (8),Touba (6), Dahra (4), Dakar Plateau (3), Maristes (3), Grand Dakar (2), Matam (2), Mbao (2), Thiès (2), Almadies (1), Amitié (1), Cité Biagui (1), Cité Millionnaire (1), Darou Mousty (1), Grand Yoff (1), Guinguinéo (1), Louga (1), Mamelles (1), Mbour (1), Ouakam (1), Ouest Foire (1), Ourossogui (1), Sacré-Cœur 3 (1), Sareya (1), Tivaouane Peulh (1), et Yoff (1).



55 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.



32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Un nouveau décès lié à la Covid-19, enregistré.



A ce jour, le Sénégal compte 18609 cas positifs dont 16936 guéris, 388 décès et 1284 encore sous traitement».