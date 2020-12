Air Senegal : un container heurte le Vol HC 404 devant rallier Paris et Dakar - adakar.com

Pendant les opérations de manutention sur la plate-forme de Roissy Charles de Gaulle, un container a heurté l’avion d’Air Senegal devant opérer le vol HC 404 de ce jour entre Paris et Dakar. Les opérations d'inspection et de maintenance de l'appareil sont en cours informe une note de la compagnie nationale. Les passagers de ce vol sont pris en charge à l'hôtel et seront avisés de l’heure du départ termine la note d’Air Sénégal.