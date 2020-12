Covid-19: Un décès et 86 nouveaux cas recensés - adakar.com

Le ministère de la Santé a déclaré dimanche avoir recensé 86 nouvelles infections de Covid-19, un décès causé par la maladie à coronavirus et 55 guérisons chez les patients.



Les nouvelles contaminations ont été diagnostiquées à la suite de 1.200 tests effectués, avec un taux de positivité de 7,17%, indique le dernier bulletin quotidien de la pandémie de coronavirus, publié par le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention.



Les 86 infections sont constituées de 36 cas contacts suivis par les services sanitaires et de 50 cas causés par la transmission communautaire.



Aucun cas de Covid-19 importé n’a été signalé au cours des dernières vingt-quatre heures, selon El Hadj Mamadou Ndiaye.



Trente-deux cas graves de coronavirus sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux, a-t-il ajouté, annonçant la mort d’un patient.



Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le ministère de la Santé a recensé 388 décès causés par la maladie à coronavirus.



Cinquante-cinq patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris au cours des dernières vingt-quatre heures, indique le bulletin publié par le directeur de la prévention.



Le Sénégal a recensé 18.609 cas de Covid-19, dont 16.936 guéris. Et 1.284 patients sont sous traitement.

