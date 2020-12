Idy et Oumar Sarr chez Macky : Ce qu’en pense le juge Dème - adakar.com

News Politique Article Politique Idy et Oumar Sarr chez Macky : Ce qu’en pense le juge Dème Publié le samedi 26 decembre 2020 | Senego

Le président sénégalais Macky Sall

L’ancien juge, Ibrahima Hamidou Dème, Président du Mouvement Ensemble, analyse froidement dans l’AS, l’entrée de Idrissa Seck de Rewmi et Oumar Sarr du Parti des libéraux et démocrates/And Suqali (PLD/AS) dans le Gouvernement MackyII.



“Nous sommes en train de vivre un jeu d’alliances. En tout cas, il y a beaucoup plus de visibilité et de lisibilité dans l’opposition. Désormais, les démarcations sont très claires et les différents camps connus.



Visibilité et lisibilité



C’est une bonne chose pour la démocratie sénégalaise. Que les vrais opposants s’opposent et que ceux qui détiennent le pouvoir gouvernent”.