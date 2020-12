Suppression des Villes : “Une manœuvre politicienne” (Juge Dème) - adakar.com

Suppression des Villes : "Une manœuvre politicienne" (Juge Dème) Publié le samedi 26 decembre 2020

Stratégie de lutte face au COVID-19 : Les intéressantes pistes de solutions du Juge Dème

La volonté annoncée du pouvoir de supprimer les Villes, n’est pas du goût de certains Sénégalais. Et l’ancien juge, Hamidou Ibrahima Dème, Président du Mouvement Ensemble, ajoute dans l’AS, sa vois au concert de réprobation et de désapprobation de cette décision du Gouvernement de MackyII.



“Depuis 2012, il y a eu une certaine exacerbation de la politique politicienne dans les réformes et les choix politiques. Pratiquement, toutes les réformes entreprises depuis 2012 sont imprégnées d’arrière-pensées politiciennes.



Des réformes d’arrière-pensées politiciennes



Il y a, parmi ces réformes, la surprenante suppression du poste de Premier ministre au lendemain de la présidentielle de 2019 alors que cela n’a jamais été l’objet de campagne du candidat Macky Sall. C’est dans cette dynamique qu’il cherche à éliminer de futurs adversaires sérieux pour l’élection de 2024.



Le recul de la décentralisation



C’est parce qu’il s’est rendu compte que les moyens qu’il avait utilisés lors de la dernière Présidentielle sont désuets que le Président veut jouer maintenant sur les réformes et les institutions en pensant à supprimer les Villes. Cette réforme, si elle passe, va consacrer le recul de la décentralisation.



C’est tout simplement une manœuvre politicienne. C’est pourquoi il faut s’y opposer catégoriquement”.