Guéguerre au sein des responsables PDS de Rufisque : Les Karimistes accusent Oumar Sarr

A Rufisque, des responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds) se crêpent le chignon. Tout est parti d’une déclaration du responsable de la formation Ahmed Diagne Ndir demandant à ses frères de parti de chercher un remplaçant à Karim Wade en 2024. Les Karimistes accusent Oumar Sarr d’être derrière cette déclaration qui vise à déstabiliser le Pds.



Karim ou rien. Amadou Ahmed Ndir veut désormais se départir de cette politique que mène le Parti démocratique sénégalais depuis 5 ans. Le secrétaire national chargé de l’économie maritime et de la pêche de cette formation politique estime que Wade-fils ne mérite pas tout ce sacrifice. “Nous devons nous arrêter un peu et réfléchir sur le cas Karim Wade parce qu’en vérité, il ne peut plus être électeur dans ce pays. Karim Wade nous a dit en 2019 qu’il allait revenir au Sénégal. Il nous a mentis. Aujourd’hui, on veut infantiliser le parti en faisant répéter à tout le monde Karim 2024. J’ai dit, arrêtons nous un peu. Le Pds est un parti fondé par Abdoulaye Wade mais qui ne lui appartient pas“, a-t-il déclaré sur Rfm.



Oumar Sarr, accusé…



Des propos très mal pris par ce membre du collectif des responsables libéraux du département de Rufisque. Selon Mamadou Ndoye, Ahmed Ndir ne cherche qu’une porte de sortie pour rejoindre Oumar Sarr et Cie dans la mouvance présidentielle. “Il dit que son ambition, c’est de remplacer le frère Karim Wade. Il le considère comme incapable de diriger. Mais lui, Ahmed Ndir n’est même pas capable de mobiliser des personnes ailleurs ni à remplacer le maire socialiste ni à gagner son propre bureau de vote. Il veut qu’on le renvoie afin qu’il se victimise et trouve un alibi pour rejoindre ses acolytes : c’est Oumar Sarr et les autres qui ont tenté d’étouffer le parti en bloquant le fonctionnement de ses structures. Ils s’étaient incrustés dans les postes de direction où ils travaillent pour le régime Faye-Sall“, a-t-il détaillé.

