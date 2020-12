Covid-19 à Linguère : 3 décès et 1 cas grave - adakar.com

Covid-19 à Linguère : 3 décès et 1 cas grave Publié le samedi 26 decembre 2020 | Senego

En cette période de la deuxième vague de la Covid 19, la situation devient de plus en plus alarmante. Le département de Linguère reste aujourd’hui un nouveau terrain de prolifération du Covid 19.



Le district sanitaire de la commune de Linguère a recensé, dans son bilan journalier de ce vendredi, un cas de décès lié au covid et 4 cas par contact dont une ex députée à l’Assemblée nationale.



Linguère dans la psychose



Au district sanitaire de Dahra-Djolof, la situation est pire. Quarante-trois (43) personnes ont été testées positives au coronavirus sans compter ceux qui ne veulent pas se rendre au centre de santé, Elisabeth Diouf.



C’est alarmant…



Selon , Dr Abdou Ndiaye, médecin-chef du district de Dahra, “la prolifération est due au relâchement noté dans le respect des mesures barrières. C’est pourquoi le virus continue de faire des victimes dans le district sanitaire de Dahra-Djolof”.



…A Dahra



Dahra-Djolof est une commune aujourd’hui, ajoute-t-il, qui pousse comme un champignon , où les populations vivent dans la promiscuité