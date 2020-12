Rétro 2020 :140 migrants sénégalais morts noyés dans l’océan - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Rétro 2020 :140 migrants sénégalais morts noyés dans l’océan Publié le vendredi 25 decembre 2020 | senegal7.com

© Autre presse par DR

Une pirogue de migrants échoue sur la corniche-ouest de Dakar

Tweet

L’année 2020 aura été marquée par une tragédie jamais vue dans l’histoire du pays de la teranga. En effet étant à la recherche de cieux plus cléments, 140 migrants sénégalais ont péri dans les eaux de l’océan atlantique. Même si le gouvernement sénégalais a avancé un chiffre de 10 morts pour une soixantaine de personnes secourues, il n’en demeure pas moins vrai que l’organisation Internationale des Migrants a donné le chiffre de 140morts noyés dans les eaux. Un bilan macabre coïncidant avec la propagation du coronavirus et une crise économiques sans précédent.



Le Sénégalais ont vécu une véritable tragédie en cette année 2020.Les jeunes désœuvrés et sans pespoir tentaient de rallier l’Europe par des embarcations de fortune. Le long des côtes d’Afrique l’Ouest au moins 140 personnes se sont noyées après que leur bateau, qui transportait environ 200 personnes, a coulé au large du Sénégal, avait indiqué l’Organisation internationale des Migrations (OIM) dans un communiqué, estimant qu’il « s’agit du naufrage le plus meurtrier en 2020 ».



Sans préciser le nombre de passagers, les autorités sénégalaises avaient annoncé un bilan d’au moins 10 morts, pour une soixantaine de personnes secourues. « Les communautés locales nous ont dit qu’ils étaient environ 200 à bord, donc cela fait 140 disparus », a expliqué une porte-parole de l’OIM à Dakar.



Entre le 7 et le 25 octobre, la marine sénégalaise, appuyée par la Guardia Civil espagnole, a intercepté cinq pirogues en partance pour l’Europe, secourant au total 388 personnes, selon le gouvernement sénégalais, qui fait état de « 28 présumés convoyeurs » interpellés. Ce bilan macabre sur nos eaux témoigne de la gravité de la situation des jeunes mais aussi met au banc des accusés un gouvernement incapable de retenir les jeunes chez eux en leur donnant des emplois.



Il y a qu’au niveau sous régional, aucune politique n’est de mise pour contrer cette menace qui continue son bonhomme de chemin. L’année 2020 a en effet plongé des milliers de familles dans la détresse totale puisqu’ils ont perdu pour la plupart leurs fils et le gouvernement n’a pas daigné les assister. Il a fallu que les internautes organisent une journée de deuil national pour sauver l’honneur.



Assane SEYE