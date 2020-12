Covid-19 au Sénégal: un Noël très particulier pour les chrétiens - adakar.com

Covid-19 au Sénégal: un Noël très particulier pour les chrétiens Publié le vendredi 25 decembre 2020 | RFI

© Autre presse par DR

Mamadou Ngueye, un habitant de Dakar, grimé en Père Noël dans les rues de la capitale

Noël dans le contexte de crise sanitaire. Au Sénégal, pays qui comprend environ 5% de chrétiens, les célébrations se tiennent dans le respect des mesures barrières. Le pays fait face à une recrudescence des cas de Covid-19 (157 nouveaux cas et 3 nouveaux décès jeudi 24 décembre). Pour les fidèles, la traditionnelle veillée de Noël était bien particulière. Reportage à la paroisse Notre Dame des Anges, dans le quartier de Ouakam à Dakar.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Il y a bien eu de l’entrain dans les chants de la messe de Noël. Mais pour Vincent, paroissien, ça n’est pas un Noël comme les autres : « Normalement, on a l'habitude de se souhaiter un joyeux Noël en se tenant par les mains. Et d'habitude, on s'invite en communion avec nos frères musulmans. Là, on ne peut pas le faire. »