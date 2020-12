Décès de Soumaïla Cissé, chef de l’opposition malienne - adakar.com

Décès de Soumaïla Cissé, chef de l'opposition malienne Publié le vendredi 25 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Soumaila Cissé, chef de l’opposition parlementaire de l’Union pour la république et la démocratie

Le chef de l’opposition malienne Soumaila Cissé est décédé à Paris où il avait été évacué pour des soins, annoncent plusieurs médias qui citent des sources proches de son parti l’URD et de sa famille.



Homme politique malien, ministre entre 1993 et 2002, il a plusieurs fois été candidat à la présidence de la République de son pays. Décédé à l’âge de 71 ans, Soumaila Cissé a aussi été président de la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) de 2004 à 2011.



Lors de la campagne pour les élections législatives au Mali, Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars dernier dans la région de Tombouctou (nord-ouest). Il avait été libéré en octobre, après avoir été retenu en otage pendant six mois par des djihadistes.





MD