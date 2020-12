(COVID-19) Sénégal: le gouvernement va appuyer le secteur de la culture avec 2,5 milliards de Francs CFA (ministre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société (COVID-19) Sénégal: le gouvernement va appuyer le secteur de la culture avec 2,5 milliards de Francs CFA (ministre) Publié le vendredi 25 decembre 2020 | Xinhua

© Présidence par LM

Première réunion du Conseil des ministres pour le nouveau gouvernement

Dakar, le 4 novembre 2020 - Le nouveau gouvernement du Sénégal s`est réuni, ce mercredi 4 novembre 2020, en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l`État Macky Sall, au Palais de la République. Tweet

Le gouvernement sénégalais va mettre à la disposition du secteur de la culture une enveloppe de 2,5 milliards de Francs CFA (environ 4,7 millions de dollars américains) en guise d'appui, suite à un sit-in des acteurs culturels mercredi protestant contre les mesures de restriction dans ce secteur pour freiner la propagation du COVID-19.



Le ministre sénégalais de la Culture, Abdoulaye Diop, a annoncé ce jeudi aux acteurs culturels la décision du président sénégalais Macky Sall d'appuyer ce secteur. Le ministre a rencontré séparément l'Association des acteurs de l'industrie musicale (AIM) et la Coalition des acteurs de la culture (CAM).



Le ministre sénégalais de la Culture a invité les différents acteurs de la culture à réfléchir sur la procédure de distribution de l'appui.



Mercredi, des acteurs culturels sénégalais ont tenu un sit-in à la place des Nations pour dénoncer l'arrêté du ministère sénégalais de l'Intérieur interdisant les rassemblements sur certains lieux recevant du monde et la reprise des activités culturelles.



Pour freiner la recrudescence des cas de COVID-19, le ministre sénégalais de l'Intérieur a pris, en mi-décembre, un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public.



Les rassemblements sont également interdits sur les plages, les terrains de sport, les espaces publics et les salles de spectacle, a indiqué le ministère sénégalais de l'Intérieur.



A ce jour, le Sénégal compte 18.200 cas confirmés de COVID-19, dont 381 décès et 16.742 guéris.