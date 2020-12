Sénégal : des éditeurs de presse en ligne en phase avec le président de la République de réguler le secteur - adakar.com

Sénégal : des éditeurs de presse en ligne en phase avec le président de la République de réguler le secteur Publié le vendredi 25 decembre 2020 | Xinhua

L'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL) du Sénégal a déclaré, ce jeudi dans un communiqué, "être en phase avec le président Macky Sall dans sa volonté de réguler les sites d'informations pour éviter de porter fortement atteinte à la cohésion nationale, à l'image de l'Etat ainsi qu'à l'ordre public".



Les responsables de la presse en ligne ont indiqué être disposés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'assainissement du milieu de la presse en ligne dans toutes ses composantes, afin de préserver la cohésion nationale, ainsi que les valeurs culturelles de notre chère Nation.



Ils ont estimé que le gouvernement sénégalais dispose de la clé de la solution pour la réglementation et la régulation de la presse.



"Il suffit d'appliquer les textes. L'Etat est le seul à disposer de la puissance publique et de la mission régalienne pour faire appliquer les lois et règlements. Elle devrait être saisie au rebond par le ministre de la Culture et de la Communication, pour voir les modalités de mise en œuvre", ont-ils ajouté.



Ils ont également invité tous leurs membres à se conformer à la loi, et se sont dits prêts à ne ménager aucun effort pour les accompagner à respecter la réglementation en vigueur.



En Conseil des ministres mercredi, le président sénégalais a insisté sur la nécessité d'une régulation systématique des sites d'informations pour éviter de porter fortement atteinte à la cohésion nationale, à l'image de l'Etat ainsi qu'à l'ordre public.



Il a aussi demandé au ministre de la Culture et de la Communication, en relation avec le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne en vue de préserver les valeurs culturelles, d'une part et de veiller au traitement professionnel de l'information d'autre part, conforment aux dispositions du Code de la presse.