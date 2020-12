Médias: Le président Sall veut “une régulation systématique des sites d’informations“ - adakar.com

Le président de la République, Macky Sall, a évoqué, mercredi 23 décembre 2020, en Conseil des ministres, la situation dans la presse, notamment celle des sites internet d’informations.



Le chef de l’État a, en effet, alerté sur le risque d’atteinte à la cohésion nationale que ceu’rtains sites d’informations font courir au Sénégal.



"Le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité d’une régulation systématique des sites d’informations qui, si on n’y prend garde, risquent de porter fortement atteinte à la cohésion nationale, à l’image de l’Etat ainsi qu’à l’ordre public", a indiqué le Communiqué du Conseil des ministres.



Pour remédier à cette situation devenue inquiétante à ses yeux, le président Sall a donné des instructions, notamment aux autorités en charge du secteur.



"Le Président de la République a (...) demandé au Ministre de la Culture et de la Communication, en relation avec le CNRA, de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne en vue de préserver nos valeurs culturelles, d’une part, et de veiller au traitement professionnel de l’information d’autre part, conformément aux dispositions du Code de la Presse", a annoncé le communiqué du Conseil des ministres.



Makhtar C.