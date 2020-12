Sports automobiles : La Fédération Africaine des Véhicules Anciens (FAVA) est née - adakar.com

Sports automobiles : La Fédération Africaine des Véhicules Anciens (FAVA) est née
Publié le jeudi 24 decembre 2020 | L'Opinion

Après une Assemblée générale constitutive sanctionnée par l’élection du Bureau et l’adoption de ses statuts et de son règlement intérieur



Tout récemment, 13 pays africains ont pris part à la constitution de la Fédération Africaine de Véhicules Anciens (FAVA), via une assise générale constitutive qui s’est tenue en visioconférence, en raison des dispositions préventives liées au Covid-19. L’ordre du jour de cette assemblée avait des points à discuter en l’occurrence l’adoption des statuts, l’adoption du règlement intérieur, élection du bureau et enfin pouvoirs en vue.



Qu’est-ce que la FAVA ?

À but non lucratif, elle est l’émanation de fédérations, clubs et autres organisations africaines, soucieuse de la préservation, de la restauration, de l’usage et de la culture des véhicules routiers à propulsion mécanique.