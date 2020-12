Mbour : 42 cybercriminels Nigérians arrêtés par la division spéciale de la cybersécurité de la police nationale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Mbour : 42 cybercriminels Nigérians arrêtés par la division spéciale de la cybersécurité de la police nationale Publié le mercredi 23 decembre 2020 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Réseau de cybercriminels

Tweet

La division spéciale de la cybersécurité de la police nationale du Sénégal a procédé à l'interpellation, mardi 22 décembre 2020, de 42 cybercriminels de nationalité nigériane qui opéraient entre Mbour et Saly.



L'exploitation de renseignements obtenus après plusieurs plaintes de victimes a conduit à l'arrestation des malfaiteurs du Net qui opéraient à partir du Sénégal et dont les victimes pourraient se trouver un peu partout en Afrique, en France et aux États-Unis.



Outre les 42 personnes interpellées, 27 ordinateurs portables, et 77 téléphones portables ont été également saisis par les policiers de la Division spéciale de la cybersécurité. Le matériel impressionnant saisi permettait aux malfaiteurs de procéder à de l'usurpation d’identité numérique, de l’extorsion en ligne, au chantage, ainsi que des transferts illicites de fonds.



Les premiers éléments d'enquête obtenus après analyse des appareils électroniques et communiqués par la police indiquent aussi que des centaines de personnes ont pu être victimes de la bande de cybercriminels.



L'enquête qui a abouti à ces interpellations a été déclenchée à la suite de nombreuses plaintes portant sur l’escroquerie en ligne, l’usurpation d’identité numérique, les cas de “sextorsion“ ou de chantage numérique.



Placés en garde à vue, les 42 malfaiteurs continuent d'être cuisinés par les limiers. Ils seront ensuite présentés au procureur de la République de Mbour qui leur notifiera les charges retenues contre eux.



Makhtar C.