Port de Ndayane: Plus de 431,4 milliards de francs CFA pour la 1ère phase - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Port de Ndayane: Plus de 431,4 milliards de francs CFA pour la 1ère phase Publié le mercredi 23 decembre 2020 | Enquête Plus

© aDakar.com par DG

Lancement des travaux de dragage du Port de Kaolack

Kaolack, le 20 janvier 2019 - Le président de la République a procédé, ce dimanche 20 janvier, au lancement officiel des travaux de dragage du Port de Kaolack. Tweet

Une enveloppe de 800 millions de dollars, soit plus de 431,4 milliards de francs CFA, sera développée pour le financement de la première phase du port de Ndayane. L’accord a été signé, hier, entre le gouvernement du Sénégal et le Président directeur général de Dubaï port World, le Sultan Ahmed Bin Sulayem. ‘’Il s’agit d’un des plus gros investissements directs étrangers qui sera dégagé. Nous allons investir pour la première phase plus de 800 millions de dollars, plus de 431,4 milliards de francs CFA et une phase additionnelle qui va se passer très rapidement’’, affirme le PDG de DP World.



Le Sultan Ahmed Bin Sulayem a indiqué que le port qu’ils vont construire va être jumelé avec une zone logistique et il sera le ‘’plus grand et le plus important’’ port de la côte de l’Afrique de l’ouest. ‘’Le Sénégal va reprendre son rôle de leader dans le secteur maritime dans la sous-région. Le projet que nous allons faire va permettre d’accueillir au Sénégal, les plus gros navires qui existent aujourd’hui dans le monde. Cela va aussi nous permettre de développer de nouvelles technologies, qui vont dans le sens de l’innovation tel que le président de la République le veut pour ce pays. Il s’agit de développer le Sénégal, le secteur dans lequel nous opérons pour qu’il y ait réellement, une transformation stratégique’’, estime-t-il.



Selon M. Sulayem, la vision du président de la République a été beaucoup plus large. ‘’Il a voulu qu’on quitte le port actuel, pour aller dans un site qui est beaucoup plus approprié pour toutes les transformations qui vont avoir lieu. Beaucoup de pays auraient rêvé d’avoir assez d’espace comme le Sénégal, pour faire un grand port, une zone économique qui va créer beaucoup d’emplois, jumelée avec un aéroport. Dans le cadre des opérations logistiques, on ne peut rêver mieux. Cela signifie que de grands développements auront lieu très rapidement dans cette zone’’, dit-il. D’ailleurs, le PDG de DP World a relevé qu’ils doivent ‘’aller vite’’ dans ce projet, parce qu’il est ‘’très important’’ pour le développement économique du Sénégal. ‘’DP World est engagé à faire ce projet le plus rapidement possible et à respecter tous les engagements pour y arriver’’, assure-t-il.