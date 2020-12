Escroquerie portant sur 125 millions: La Dic coince un trio de carambouilleurs - adakar.com

Les limiers de la Division des investigations criminelles ont mis la main sur trois carambouilleurs, avant de les déférer au parquet. Ils ont empoché 125 millions F CFA pour le prix d’achat de produits alimentaires qu’ils n’ont jamais livrés.



S. Faye, C. Niang et C. Ndao ont été déférés au parquet par les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic) pour les faits d’escroquerie à la carambouille, implication de ce chef et association de malfaiteurs. Selon nos informations, le 15 septembre dernier, les hommes du commissaire Aliou Ba, le boss de la Dic, ont reçu une plainte qui évoquait une escroquerie portant sur un montant de 125 millions F CFA venant de plusieurs personnes. Il ressort des faits que les victimes, qui avaient eu vent à travers une tierce personne que le nommé S. Faye avait gagné le marché des produits alimentaires de la caserne des militaires, se sont rapprochés de lui pour nouer un partenariat fécond.



Elles ont fait une première commande de produits alimentaires portant sur la somme de 41 millions. Dans un délai record, le sieur Faye a livré la marchandise. C’était une manière, pour l’escroc, de ferrer ses proies qui sont tombées dans le panneau. Car, elles ont fait une seconde très grande commande de 125 millions F CFA en denrées alimentaires. Etant nombreux, les acquéreurs lui ont envoyé l’argent par tranches de fortes sommes d’argent. Lorsqu’il a reçu l’argent, M. Faye leur a demandé d’aller récupérer leurs produits dans son hangar, ici à Dakar.



A leur grande surprise, ils n’ont rien trouvé sur les lieux. Ils ont alors saisi la police.



Selon nos informations, le jeune homme a disparu dans la nature jusqu’à récemment. Il a été arrêté, à la surprise générale, et acheminé dans les locaux de la Dic. Devant les enquêteurs, il a reconnu les faits qu’on lui reproche. Il a ajouté être dans les dispositions de rembourser aux uns. Par contre, pour d’autres plaignants, il soutient qu’il ne leur doit rien.



Dans cette affaire, les investigations des enquêteurs ont montré qu’il a vendu la marchandise à autrui.



Toujours est-il que, dans le cadre de ce dossier, deux autres personnes ont été mises aux arrêts. Il s’agit de C. Niang qui a nié les faits, soutenant n’avoir rien à voir avec cette affaire, et C. Ndao qui dit n’être qu’un employé de C. Niang.



En outre, les archives judiciaires de la police nationale montrent que S. Faye a déjà fait la prison en 2000, pour des faits similaires, tandis que C. Ndao a purgé une peine en mars 2020 pour les délits de coups et blessures volontaires. Ce qui n’est pas le cas de C. Niang qui est un délinquant primaire.



L’enquête a aussi montré qu’en sus de ces trois prévenus, trois autres suspects, impliqués dans cette affaire, sont dans la nature. Ils sont activement recherchés.