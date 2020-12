Covid-19: Relâchement et nécessité économique propulsent une deuxième vague à Dakar - adakar.com

Covid-19: Relâchement et nécessité économique propulsent une deuxième vague à Dakar Publié le mercredi 23 decembre 2020 | voaafrique.com

Malgré une flambée des cas positifs et une deuxième vague assez virulente, beaucoup de Sénégalais ne respectent pas les mesures édictées par les autorités.



Des poignées de mains par ici, des vendeurs de café par là, des clients qui marchandent avec des commerçants sans respecter la distanciation physique ni le port de masque... au marché Sandaga, situé au cœur du centre-ville de Dakar, les raisons d'une deuxième vague de contaminations sont évidentes.



Les mesures restrictives sont moins respectées que lors de la 1ère vague.



"On nous a annoncé zero cas puis brusquement on nous dit que ça repart à la hausse", s'étonne Modou Lô, un vendeur d'habits dans la capitale sénégalaise. "Ils annoncent des cas positifs un peu partout mais on ne voit pas les gens être emmenés dans des centres de traitements", ajoute-t-il.

