News Société Article Société Air Sénégal partira bien à Milan Publié le mercredi 23 decembre 2020 | air-journal.fr

© Présidence par LM

Réception du deuxième Airbus A330 NEO d`Air Sénégal

Dakar, le 4 décembre 2019 - Le président de la République a réceptionné, ce mercredi 4 décembre 2019, le deuxième Airbus A330 NEO de la compagnie Air Sénégal. Tweet

La compagnie aérienne Air Sénégal a confirmé pour février prochain l’ouverture d’une nouvelle liaison entre Dakar et Milan,



Déjà annoncée en juillet dernier sous forme de vols charters, la ligne de la compagnie nationale sénégalaise entre sa base à Dakar-Blaise Diagne et l’aéroport de Milan-Malpensa sera lancée le 21 février 2021, avec trois rotations hebdomadaires opérés a priori en Airbus A321 pouvant accueillir 12 passagers en classe Affaires et 149 en Economie.



Les départs sont programmés mercredi, samedi et dimanche, mais ne sont pas visibles dans le site de réservation ce lundi matin. Selon Routes Online, les décollages sont programmés à 1h10 pour arriver à 8h00, les vols retour quittant l’Italie à 9h45 pour se poser à 15h00.





Air Sénégal devrait être en concurrence sur cette route partiellement avec Neos, qui la propose uniquement durant la saison hivernale (deux vols par semaine), et indirectement avec Blue Panorama qui l’opère depuis Bergame.



Selon un communiqué publié par Seneweb, cette ligne « offre également des transits dans plusieurs capitales de la sous-région telles que Banjul, Bamako, Conakry, Nouakchott, Abidjan. Il est aussi prévu un passage vers Ziguinchor ». « L’ouverture de cette destination stratégique cadre parfaitement avec le nouveau plan de relance de notre pavillon national ; également, elle contribue au renforcement des relations économiques et diplomatiques entre l’Italie et le Sénégal », a commenté le directeur général d’Air Sénégal Ibrahima Kane.