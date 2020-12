Ngathie Naoudé mise sur le consommer local pour résister au Covid-19 (Maire) - adakar.com

Ngathie Naoudé mise sur le consommer local pour résister au Covid-19 (Maire) Publié le mercredi 23 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

La mairie de Ngathie Naoudé, située dans la région de Kaolack (centre), mise sur le consommer local pour aider les populations locales à survivre économiquement à la pandémie de Covid-19, a-t-on appris, mardi, à Dakar, de la maire Yaye Fatou Diagne.



Cette démarche est basée sur la fabrication de produits nécessaires à la prévention du coronavirus, dont le savon, les masques et le gel antiseptique, selon Mme Diagne.



‘’Dans ma commune, nous nous sommes organisés pour le respect des gestes barrières. Nous avons privilégié le consommer local en faisant confectionner des masques par les tailleurs locaux. On fabrique également du savon et du gel antiseptique (…) avec l’aide de partenaires’’, a-t-elle dit.



Elle s’entretenait avec la presse en marge de la cérémonie d’ouverture d’un atelier sur le rôle des femmes élues et des organisations de femmes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Selon Yaye Fatou Diagne, également vice-présidente du Réseau des femmes élues du Sénégal, la promotion du consommer local a permis à la mairie de subvenir aux besoins d’une partie de la population de Ngathie Naoudé.



La démarche a été bénéfique, surtout pendant le confinement, qui entravait l’exercice de certaines activités économiques, selon Mme Diagne.



Elle a salué l’implication des femmes de sa commune dans la riposte contre la pandémie de Covid-19.





