Le gouvernement loue l'apport des Collectivités territoriales dans la riposte contre la première vague du COVID-19 Publié le mercredi 23 decembre 2020 | Xinhua

Le gouvernement sénégalais, par son porte-parole Oumar Guèye, a loué ce mardi l'apport de plus de 7 milliards de francs CFA (environ 13 millions de dollars américains) de la part des Collectivités territoriales qui a "fortement contribué" à l'atteinte des résultats obtenus dans la riposte lors de la première vague du COVID-19.



"Cette contribution des Collectivités territoriales, évaluée aujourd'hui à plus de 7 milliards de francs CFA a fortement contribué à l'atteinte des résultats obtenus dans la première vague notamment, avec l'appui aux structures sanitaires, l'accompagnement des missions des forces de défense et de sécurité, l'assistance aux populations et le financement de campagnes de sensibilisation", a indiqué M. Guèye, également ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires.



Le ministre sénégalais s'exprimait à l'ouverture dans la capitale sénégalaise des travaux d'un atelier de partage sur le rôle des femmes élues et des organisations de femmes dans la riposte contre le COVID-19.



"Cette gestion remarquable de la pandémie a mis en exergue le leadership des exécutifs locaux, mais également celui des femmes élues, qui ont joué leur partition à tous les niveaux (central et local)", a poursuivi le porte-parole du gouvernement sénégalais.



Selon lui, les femmes élues du pays ont eu un engagement fort dans des situations spécifiques d'urgence sanitaire.



"Elles se sont engagées au sein des comités d'alerte, de sécurité et de suivi du respect des mesures d'hygiène. Elles ont mené des actions de solidarité, de sensibilisation de masse et de proximité avec la mobilisation des volontaires", a ajouté M. Guèye.



Il a assuré que ces actions "exemplaires" ont complété et complètent encore les stratégies multisectorielles de riposte ainsi que l'appui des partenaires au développement.



"C'est le lieu de leur rendre un vibrant hommage pour ce sacrifice consenti en direction des communautés, un bel exemple de patriotisme", a conclu le ministre sénégalais.



La pandémie de COVID-19 avait connu une accalmie les mois derniers, mais elle est actuellement revenue un peu partout dans le pays.



A ce jour, le Sénégal compte 17,945 cas confirmés de COVID-19, dont 372 décès et 16,592 guéris.