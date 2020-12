l’Autorité de régulation des télécommunications retire les fréquences FM non exploitées - adakar.com

l'Autorité de régulation des télécommunications retire les fréquences FM non exploitées Publié le mercredi 23 decembre 2020 | agenceecofin.com

ARTP(Autorité de Régulation des Télécommunications et des postes)

Les fréquences radio sont disponibles en quantité limitée. En vue de disposer de ressources en fréquences supplémentaires, le Sénégal va enclencher une procédure du retrait des fréquences non exploitées par des bénéficiaires.



Au Sénégal, les radiodiffuseurs à qui ont été attribuées des fréquences, mais qui ne les exploitent pas vont les perdre. C’est ce qui ressort du communiqué de l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP), publié le jeudi 17 décembre.



En effet, conformément à la réglementation régissant les fréquences radioélectriques, l’organisation a annoncé qu’elle procédait au retrait de « fréquences assignées et non exploitées ». D’après l’ARTP, cette non-exploitation des fréquences a entraîné une « saturation du plan de fréquences relatif à la radiodiffusion sonore, dans plusieurs localités du pays ». Une situation qui entrave l'attribution de nouvelles fréquences.



Donc, « en vue de trouver des ressources supplémentaires, l’ARTP participe au projet d’optimisation du Plan GE84 relatif à la radiodiffusion sonore, conjointement initié par le Bureau des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications et l’Union africaine des Télécommunications ».



Ainsi, de nouvelles fréquences radio pourront être attribuées « au terme d’une série d’itérations qui se terminera fin 2021 », selon le communiqué.



Notons que cette décision de retrait est saluée par certaines voix qui attendent son effectivité. Plusieurs fois annoncée par le passé, la mesure n’a concrètement jamais été suivie d’effet sur le terrain.