La 141e édition de l’appel des Layènes se tiendra du 15 au 16 mars 2021 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La 141e édition de l’appel des Layènes se tiendra du 15 au 16 mars 2021 Publié le mardi 22 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Signature d`une convention entre la CAPE et le groupement central des Layènes.

Dakar, le 21 août 2017 - La Cellule d`appui à la protection de l`enfance (CAPE) et le groupement central des Layènes ont signé une convention de partenariat. La cérémonie s`est déroulée, cet après-midi, à Diamalaye. Tweet

La célébration de la 141e édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi (PSL) se tiendra entre le 15 et le 16 mars prochain, a appris, mardi, l’APS.



Dans un communiqué, le Groupement central des Layènes indique que "le comité d’organisation est déjà à pied œuvre à trois mois de l’évènement sous la bénédiction du Khalife général des Layènes, Seydina El Hadji Abdoulahi Thiaw Lahi".



"Cet évènement majeur de la communauté Layène du Sénégal et de la diaspora, est l’occasion de remettre au goût du jour, les enseignements du Saint maître, Seydina Limamou Lahi Al Mahdi’’, signale la même source.



Elle souligne que "le thème de la 140ème édition qui n’a pu se tenir (à cause de la Covid-19), a été reconduit cette année encore à savoir : +Le rôle de l’éducation dans la lutte contre l’extrémisme+".



"Dans un contexte de pandémie, le Groupement central des Layènes entend prendre toutes les dispositions idoines pour le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays", assure-t-on dans le communiqué.







DS/ASB/OID