News Sport Article Sport Coupe CAF: Le Jaraaf va jouer “avec beaucoup d’ambitions“ contre le FC San Pedro Publié le mardi 22 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

L’équipe du Jaraaf va engager son match contre le FC San Pedro de Côte d’Ivoire en Coupe de la CAF mercredi avec "beaucoup d’ambitions", a déclaré son entraîneur, Malick Daff.



"Nous savons qu’il y aura deux manches à jouer et la première c’est ce mercredi et nous allons tout faire pour gagner", a expliqué le technicien dans un entretien avec l’APS.



Tout sera mis en place pour voyager plus facilement lors de la manche retour et cela passe par un bon résultat dès ce mercredi à domicile, a indiqué le technicien sénégalais qui a animé une séance d’entraînement, ce mardi matin.



"Nous avons beaucoup de respect pour notre adversaire mais cela ne veut pas dire que nous n’avons aucune ambition, au contraire", a ajouté Malick Daff qui s’attend à une rencontre de très haut niveau.



Le FC San Pedro, c’est une équipe habituée à jouer en Afrique, cela veut tout dire, a rappelé le technicien sénégalais, informant que le Jaraaf doit soigner son entrée en matière.



"Nous avons mal engagé la partie contre les Kano Pillars et ça a créé des doutes par moments", a-t-il rappelé. Selon lui, les maitres mots seront pour le match de mercredi, ambition et humilité.



"Nous savons que nous avons les moyens de faire mal à tous les adversaires possibles mais il faut en même temps faire preuve d’humilité", a-t-il par ailleurs ajouté.



Lors des préliminaires, le Jaraaf avait sorti les Kano Pillars du Nigeria (3-1 et 0-0).



